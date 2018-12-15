Tahincioğlu Basketbol Ligi: Gaziantep Basketbol: 66 - TOFAŞ: 79

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı konuk etti. Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi konuk takım 79-66'lık skorla kazandı.

TOFAŞ bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, Gaziantep ekibi ise bu mağlubiyetin ardından puanını 15'e çıkardı. TOFAŞ'ta Garret attığı 19 sayı ile takımın yıldızı olurken, Gaziantep Basketbol'da ise James 18 sayı attı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

Gaziantep Basketbol: James 18, Orhan Hacıyeva 8, Kadir Bayram 5, Jekiri 6, Marko Tomas 8, McKissic 11, Doğan Şenli 2, Phllip Edward Greene 5, Yunus Çankaya 3

Başantrenör: Nenad Markovic

TOFAŞ: Barış Ermiş, Sammy Mejia 12, Diante Garrett 19, Muhsin Yaşar 3, Yiğit Arslan 12, Jeff Withey 6, Kyle Weems 7, Berkan Durmaz 7, Elegar 13

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 18-24 (TOFAŞ Lehine)

Devre: 33-41 (TOFAŞ Lehine)

3. Periyot: 50-67 (TOFAŞ Lehine)