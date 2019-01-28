Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen'e 65-62'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva, Tonye Jekiri 16, Marko Tomas 5, McKissic 11, Phllip Edward Greene 4, Vasiliauskas 17, Can Uğur Öğüt 6, Murat Göktaş 3, Kadir, Arber Berisha
Başantrenör: Nenad Markovic
Darüşşafaka Tekfen: Douglas 15, Muhammed Baygül 6, Kidd 2, Diebler 5, Eric, Kartal Özmızrak 4, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 16, Jeremy Evans 10, Zanis Peiners 7,
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. Periyot: 14-13 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 27-30 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 46-47 (Darüşşafaka lehine)