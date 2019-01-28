İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen'e 65-62'lik skorla mağlup oldu.



Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin


Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva, Tonye Jekiri 16, Marko Tomas 5, McKissic 11, Phllip Edward Greene 4, Vasiliauskas 17, Can Uğur Öğüt 6, Murat Göktaş 3, Kadir, Arber Berisha


Başantrenör: Nenad Markovic


Darüşşafaka Tekfen: Douglas 15, Muhammed Baygül 6, Kidd 2, Diebler 5, Eric, Kartal Özmızrak 4, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 16, Jeremy Evans 10, Zanis Peiners 7,


Başantrenör: Selçuk Ernak


1. Periyot: 14-13 (Gaziantep Basketbol lehine)


Devre: 27-30 (Darüşşafaka lehine)


3. Periyot: 46-47 (Darüşşafaka lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.