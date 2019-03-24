Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 65 - Anadolu Efes: 66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'e 66-65'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Anadolu Efes puanını 39 yaparken, Gaziantep Basketbol ise 34 puanda kaldı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Özlem Yalman, Serdar Ünal, Sinem Tetik

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 2, Tonye Jekiri 18, Marko Tomas 15, McKissic 10, Vasiliauskas 12, Can Uğur Öğüt 1, Stevan Jelovac 7, Murat Göktaş

Başantrenör: Nenad Markovic

Anadolu Efes: Dunston 6, Buğrahan, Moerman 16, Sertaç 11, Anderson, Doğuş Balbay 5, Krunoslav Simon 7, Rodrigue Beaubois 9, Shane Larkin 8, Yiğitcan Saybir 4

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 15-15

Devre: 25-39 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 43-57 (Anadolu Efes lehine)