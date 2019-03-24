İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 65 - Anadolu Efes: 66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'e 66-65'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Anadolu Efes puanını 39 yaparken, Gaziantep Basketbol ise 34 puanda kaldı.



Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Özlem Yalman, Serdar Ünal, Sinem Tetik


Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 2, Tonye Jekiri 18, Marko Tomas 15, McKissic 10, Vasiliauskas 12, Can Uğur Öğüt 1, Stevan Jelovac 7, Murat Göktaş


Başantrenör: Nenad Markovic


Anadolu Efes: Dunston 6, Buğrahan, Moerman 16, Sertaç 11, Anderson, Doğuş Balbay 5, Krunoslav Simon 7, Rodrigue Beaubois 9, Shane Larkin 8, Yiğitcan Saybir 4


Başantrenör: Ergin Ataman


1. periyot: 15-15


Devre: 25-39 (Anadolu Efes lehine)


3. periyot: 43-57 (Anadolu Efes lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.