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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 71 - Galatasaray: 67

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 71-67'lik skorla mağlup etti.



Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Şakacı


Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 5, Tonye Jekiri 17, Marko Tomas 22, McKissic 10, Doğan Şenli, Phllip Edward Greene 2, Vasiliauskas 5, Can Uğur Öğüt 10, Murat Göktaş, Kadir


Başantrenör: Nenad Markovic


Galatasaray: Webster 9, Harrison 16, Arapovic 4, Hayes 12, Can 2, Caner Erdeniz, Erol Can 3, Auguste 10, Göksenin 5, Ayberk, Hasan 6


Başatrenör: Ertuğrul Erdoğan


1. periyot: 20-22 (Galatasaray lehine)


Devre: 39-35 (Gaziantep Basketbol lehine)


3. periyot: 52-55 (Galatasaray lehine)

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