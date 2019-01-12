Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 71 - Galatasaray: 67

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 71-67'lik skorla mağlup etti.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Şakacı
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 5, Tonye Jekiri 17, Marko Tomas 22, McKissic 10, Doğan Şenli, Phllip Edward Greene 2, Vasiliauskas 5, Can Uğur Öğüt 10, Murat Göktaş, Kadir
Başantrenör: Nenad Markovic
Galatasaray: Webster 9, Harrison 16, Arapovic 4, Hayes 12, Can 2, Caner Erdeniz, Erol Can 3, Auguste 10, Göksenin 5, Ayberk, Hasan 6
Başatrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. periyot: 20-22 (Galatasaray lehine)
Devre: 39-35 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. periyot: 52-55 (Galatasaray lehine)