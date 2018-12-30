Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 80 - İstanbul BBSK: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 80-69'luk skorla mağlup etti.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Ayşenur Yazıcıoğlu
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 15, Tonye Jekiri 11, Marko Tomas 5, McKissic 6, Doğan Şenli, Phllip Edward Greene 10, Vasiliauskas 19, Can Uğur Öğüt 12, Murat Göktaş, Yunus Çankaya 2
Başantrenör: Nenad Markovic
İstanbul BBSK: Tu Holloway 25, Babic 13, Semih Erden 15, Mehmet Yağmur 4, Yordan Minchev, Andre Spight 3, Damian Kulig 6, Mert Çevik 3, Ramazan Tekin, Ali Berent Kavaklıoğlu
Başatrenör: Hakan Yavuz
1. Periyot: 20-19 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 37-31 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 53-53