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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 80 - İstanbul BBSK: 69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 80-69'luk skorla mağlup etti.



Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Ayşenur Yazıcıoğlu


Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 15, Tonye Jekiri 11, Marko Tomas 5, McKissic 6, Doğan Şenli, Phllip Edward Greene 10, Vasiliauskas 19, Can Uğur Öğüt 12, Murat Göktaş, Yunus Çankaya 2


Başantrenör: Nenad Markovic


İstanbul BBSK: Tu Holloway 25, Babic 13, Semih Erden 15, Mehmet Yağmur 4, Yordan Minchev, Andre Spight 3, Damian Kulig 6, Mert Çevik 3, Ramazan Tekin, Ali Berent Kavaklıoğlu


Başatrenör: Hakan Yavuz


1. Periyot: 20-19 (Gaziantep Basketbol lehine)


Devre: 37-31 (Gaziantep Basketbol lehine)


3. Periyot: 53-53

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