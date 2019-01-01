Tahmazoğlu, 7/24 çalışanları yeni yıla girerken yalnız bırakmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ilk ziyaretini, kazazedeye müdahale ederken geçirdiği trafik kazasında şehit olan İlknur Bedir hemşirenin adını taşıyan Perilikaya Acil Sağlık Hizmetleri Noktasına gerçekleştirdi. Yılbaşı günü nöbet tutan sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar dileyen Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca telsizden anons geçerek tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayıp, 2019 yılının sağlıklı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmadık

Sağlık çalışanlarının 7/24 esasına göre fedakarca çalıştığına dikkati çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Biz uyusak dahi sağlık çalışanlarımız görevlerinin başındalar. Yılbaşı gecesi 112 sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmayarak onları ziyaret ettik. Yeni yılın onlara sağlık mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Sağlık çalışanları da Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yılbaşında da vatandaşlarımızın sağlığı için görevimizin başındayız. Başkanımızın ziyareti bize büyük moral kaynağı oldu kendisine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Polisleri ziyaret etti

Mehmet Tahmazoğlu, sağlık çalışanlarını ziyaret ettikten sonra Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi'ni ziyarete ederek görev başındaki polislerin yeni yılını kutladı.

Gece gündüz demeden fedakarca çalışan polislerin yeni yılını kutlayan Mehmet Tahmazoğlu, “Düztepe'deki polis merkezini ziyaret ederek burada görevli olan arkadaşlarımızın yeni yılını kutladık. İnşallah 2019 yılı ülkemiz için huzur dolu bir yıl olur” diye konuştu.