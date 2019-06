Tahmazoğlu Babalar Gününü kutladı

Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatanın birliği ve beraberliği için şehit olan evlatların babaların ellerinden gururla öptüğünü belirterek, “Babalarımızın, toplumu var eden aile yapısının temel direği olduğunu ve sadece bu gün değil, her gün yüreği hoş tutulması gereken fedakarlık timsalidir. Paylaşma, adalet, güven, sorumluluk, otorite gibi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici olan, çalışan, üreten, alın teri döken babalar, aynı zamanda şefkat ve korumayı da temsil eder. Babalarımız, her türlü fedakarlığı üstlenip, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlayarak özveriyle çaba harcamaktadırlar. Gelecek nesillerin; kültürlü, bilinçli, öz değerlerine sahip bir aile yapısında sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması babalarımıza düşen büyük bir görevdir. Yüreği sevgi ve şefkat dolu olduğundan hiçbir maddi sorumluluktan kaçınmayan ve çocukları için gayretleri bitmeyen, onur abideleridir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm babaların babalar gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.