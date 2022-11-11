Tahmazoğlu belediye otobüsü ile yolculuk yaptı

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nu otobüste gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez de otobüste işe ve misafirliğe giden vatandaşlarla belediye otobüsünde bir araya gelerek yolculuk yaptı.

Otobüste vatandaşlarla sohbet etti

Vatandaşlarla otobüs durağında sohbet edip, otobüse binen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Vatandaşlarımızla birlikte otobüs yolculuğu yaptık. Vatandaşlarımızla her yerde bir arada oluyoruz. Onlarla sohbet edip, projelerimizi anlatıyoruz. Sağ olsunlar her zaman olduğu gibi bizleri güler yüzleri ile karşıladılar. Tüm çalışmalarımızı onların rahatlığı için yapıyoruz” dedi.

Otobüsünde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu gören vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşadılar. Vatandaşlarla her zaman iç içe olan Başkan Tahmazoğlu'nun kendileriyle birlikte toplu taşıma aracında yolculuk yaptığını söyleyen yolcular, duyarlılığı için Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür etti.