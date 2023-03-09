Tahmazoğlu depremzedelerin yanında

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte depremi yoğun bir şekilde yaşayan Nurdağı'ndaki depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedeler ile sohbet edip taleplerini dinledi. Başkan Tahmazoğlu Nurdağı'nda yapımı devam eden konteyner evleri inceledi. Şahinbey Belediyesi'nin mobil aş evi Nurdağı'nda gıda desteğinde bulunurken, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek çocukların depremin oluşturduğu olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor.

Vatandaşlarımızın yanındayız

Depremin verdiği zarardan omuz omuza vererek çıkacaklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Asrın felaketinin üzerinden 1 aydan fazla bir zaman geçti. Şahinbey Belediyesi olarak bu süreç içerisinde gerek merkezde gerekse depremden en fazla zararı gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Nurdağı ziyaretimizde konteyner kent yapımını yerinde inceledik. Yapımı tamamlanan yerlerde kalan vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Hükümetimizin de vermiş olduğu destekle bu süreci atlatacağız. Bu anlamda Şahinbey Belediyesi olarak ilk günden bu yana desteklerimizi arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.