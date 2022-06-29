Tahmazoğlu domates ve biber hasadı yaptı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl dağıtmış olduğu biber fidelerinin vermiş olduğu mahsulü Muhacirosman Mahallesi'nde çiftçilerle birlikte topladı.

Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede çiftçilere iki yılda toplam 21 milyon 368 bin 496 adet domates, biber, salatalık, patlıcan ve kavun fidesi dağıtıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yıl dağıtılan fidelerin mahsulü de çiftçiler ile birlikte topladı. Başkan Tahmazoğlu Muhacirosman Mahallesi'nde domates ve biber toplayarak, çiftçilerle sohbet etti.

''Çiftçilerimize Allah bol kazançlar versin''

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerden bereketli ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, “Muhacirosman Köyümüzde çiftçilerimizin domates ve biber hasadını birlikte yaptık. Şahinbey Belediyesi olarak iki yıldır dağıtmış olduğumuz 21.368.496 adet kavun, karpuz, domates, patlıcan, biber, salatalık hasat noktasına geldi. Dağıtmış olduğumuz fidelerden çok bereketli ürünler ortaya çıktı. Kaliteli fideleri çiftçilerimiz tarlalarına diktikten sonra bereketli ürünler elde ettiler. Çiftçimizin ellerine sağlık. Rabbim onlara bol kazanç versin. Bu ürünleri sofralarında tadacak olan vatandaşlarımıza da afiyet olsun diyorum” dedi.

''Desteklerle ekili alanlar arttı''

Çiftçi Hasan Polat, Şahinbey Belediyesi'nin verdiği desteklerle ekili alanların arttığını belirterek “Domates, biber, kavun patlıcan, salatalık, karpuz fidelerini, gübreyi ve tohumu Şahinbey Belediyesi'nden aldık. Başkanımızın bizlere desteği olmasa biz bu çiftçiliği yapamayız. Şahinbey Belediye Başkanımızın verdiği desteklerle ekili alanlarda büyük artış oldu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.