Tahmazoğlu, esnafla bir arada

Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Tahmazoğlu, yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Tahmazoğlu, esnafa işlerinde bol kazançlar dileyerek, sohbet edip istişarede bulunuyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirterek “Vatandaş odaklı hizmet bizim öncelikli anlayışımızdır. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz her ziyaret hem hizmetlerimizi anlatma fırsatı hem de vatandaşlarımızı dinleme fırsatı doğruyor” dedi.

İstişareye dayalı hizmeti esas aldıklarını kaydeden Başkan Tahmazoğlu, “Yeni yaptığımız projelerle her geçen gün biraz daha büyüyen ilçemizi daha iyi noktalara taşımak için esnaf ve vatandaşlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz projeler ile uygulama aşamasında olan projelerimiz hakkında fikir veren vatandaşlarımız, hayata geçirmeyi planladığımız projeler konusunda da bizlere yeni fikirler sunuyor. Yaptığımız her istişare ilçemizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor. Bu anlamda önemsediğimiz ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu