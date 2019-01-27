Tahmazoğlu ile yola devam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Şahinbey Belediyesi'ne mevcut Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun yeniden aday gösterildiğini açıkladı.

2009 yılından bu yana görevde olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi. Göreve geldiği 2009 yılından bu yana vatandaşın hizmetkarıyım diyen ve Erdoğan'ın hedeflediği yolda onunla birlikte yürüyen Tahmazoğlu, Şahinbey Karataş Spor Salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterildi. Mahşeri Kalabalık içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini anons ettiği Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşında büyük desteğini ve teveccühünü aldı.

“Türkiye'ye model ve moder bir Şahinbey için yola devam”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflediği Büyük Türkiye yolunda projeleri ile ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile 10 yıldır, Güler yüzlü hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile çalıştığımız Şahinbey'imizde eğitim, kültür, spor ve yerel kalkınmada yeni projelerimizi arttırarak devam edeceğiz. Her alanda zirvede olacağız. Bu hedefe halkımızla birlikte koşacağız. Vatandaşımızla omuz omuza, gönül gönüle vererek yeni projelerimizle birlikte Şahinbey'in çehresini değiştirip, Gaziantep'e yakışan bir tablo ortaya koyacağız. Bu güne kadar bizlere güvenen ve inananları asla mahcup etmedik, bundan sonrada etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedeflediği 2023, 2053 ve 2071 Büyük Türkiye yolunda projelerimizle ilerlemeye devam edeceğiz. Beni bu göreve bir kez daha layık gören Cumhurbaşkanımıza, teşkilatımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam” dedi.