Tahmazoğlu, Kayseri'de okuyan Şahinbeyli öğrencilerle buluştu

İstanbul, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Konya'dan sonra bu kez de Kayseri'de eğitim gören Şahinbeyli üniversiteliler ile bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere; ‘nerede olursanız olun asla yalnız değilsiniz Biz hep yanınızda olmaya devam edeceğiz' dedi. Programa büyük ilgi gösteren öğrenciler; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, verilen desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

"Öğrencilerimizin başarısı bizleri mutlu ediyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin eğitim hayatındaki başarılarını önemsediklerini belirterek, “Farklı şehirlerde Şahinbeyli gençlerimizle bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak ilkokuldan, üniversiteye kadar öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Üniversiteyi kazanan ve devam eden öğrencilerimize 3.000 TL nakdi destek sağladık. İkinci dönemde 3.000 TL daha destek sağlayacağız. Onların hedeflerine ulaşmaları için hep yanlarında olduk. İnşallah üniversite hayatlarında başarılı olurlar. Gençlerimizin başarısı ve mutluluğu bizlerin mutluluğudur” dedi.

"Tahmazoğlu'nun bende ayrı bir yeri var"

Gençlerin milli değerlerle yetişmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Sosyal belediyecilik denildiğinde Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun bende çok ayrı bir yeri var. Gençlerimiz; milli değerler çerçevesinde, ‘işte bu Şahinbey Farkı!' dedirtecek anlayışta. Rabbim sizler gibi değerlerine sahip çıkan yavrularımızın sayısını arttırsın” şeklinde konuştu.

Elini üzerimizden çekmedi

Kayseri'de eğitim gören üniversiteli öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'te olduğu gibi Kayseri'de de elini üzerimizden çekmedi. Başarılarımızda bizi hep ödüllendirdi. Şahinbeyli olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Başkanımızın bizlere vermiş olduğu destekleri Çanakkale ziyaretlerini, tablet, bisiklet, spor ayakkabısı ve diğer hediyelerini anlattığımızda arkadaşlarımız hayretler içinde kalıyorlar. İyi ki Mehmet Tahmazoğlu gibi bir başkanımız var. Kendisine verdiği desteklerden ve Gaziantep dışında dahi yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştular.