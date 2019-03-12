Tahmazoğlu, Kirazoğlu ve Toprak'tan MÜSİAD'a ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti. Burada MÜSİAD üyeleriyle sohbet eden Kirazoğlu, Tahmazoğlu ve Toprak, yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, Başkan Mehmet Çelenk önderliğinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak'ı ağırladı. MÜSİAD Gaziantep Şubesi binasında yapılan toplantıda MÜSİAD ve GENÇ MÜDİAD üyeleri de hazır bulundu.

Toplantıda Gaziantep için ve iş adamları için yapılması gerekenler ile atılması gereken adımlar konuşulurken, 31 Mart seçimlerine yönelik değerlendirmeler de bulunuldu. Toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapımı tamamlanan ve ileriye dönük yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verirken, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk de birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Toplantı sırasında açıklamalarda bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, "Burası bizim için yabancı bir yer değil. O yüzden gelip selam vermek, tanışmak, muhabbet etmek istedik. Biz MÜSİAD'ı biliyoruz, geçmişini, neler yaptığını, ne hizmetlerde bulunduğunu, ne katkılar sağladığını ve ne anlama geldiğini de biliyoruz. Bu oluşumun milli ve yerli anlamda Türk ekonomisini çok ciddi katkısı var. Gaziantep'te de böyle seçkin, güzel insanların bir arada olması çok güzel birşeydir. MÜSİAD'ın bu binasında da birçok kişinin emeği geçmiş. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir bina olmuş" dedi.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk bir iki aydır zor ve yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptığı konuşmasında, "Biz önümüzdeki dönemde her şey daha güzel olur diye ümit ediyoruz. Bizim MÜSİAD olarak şiarımız yapılan işlere, verilen emeklere teşekkür etmektir. Varsa eksikler, aksaklıklar onlarla ilgili yapıcı tenkitlerle, küçük eleştirilerle daha güzel sonuçlara varmak için bir değerlendirmelerde bulunmak bizim görevimizdir. Buradaki amacımız üyelerimizin, halkımızın beklentilerini, ümit ettiklerini, varsa akıllarına takılanları, problemleri, sıkıntıları böyle bir dost meclisinde paylaşmak ve dile getirmektir. Ben Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, Sait Kirazoğlu vekilimize ve Osman Toprak Başkanımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Bizi burada misafir eden MÜSİAD üyelerine, değerli başkana ve değerli üyelere ve Genç MÜSİAD'a gerçekten çok teşekkür ederim. Çeşitli vesilelerle sık sık bir araya geliyoruz. Şimdi bir seçime gidiyoruz ve önümüzde 10 yıllık bir karnemiz var. Buraya dersimize nasıl çalıştığımızı göstermek, bunu MÜSİAD üyeleriyle paylaşmak ve sizlerin değerlendirmelerini almak için geldik" diye konuştu.