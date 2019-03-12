Tahmazoğlu öğrencileri ödüllendiriyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin eğitimlerinde daha başarılı olabilmesi için onları teşvik edici ödüller vermeye devam ederek, 600 öğrenciye daha kol saati hediye etti. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Türe, meclis üyeleri başkan yardımcıları ve öğrenciler katıldı.

Gençlere yatırım yapacağız

Mehmet Tahmazoğlu, gençlere önem verdiğini belirterek, “Gençler sizleri seviyoruz. Bu nedenle de eğitime destek vererek 4 okul yapıp Milli Eğitim'in hizmetine sunduk. 189 tane Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesis yaparak 500 bin kişiye kurs verdik. Yeni dönemde dev bir kütüphane yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca semtlerimize Millet Kıraathanesi dediğimiz kütüphaneler yaparak öğrencilerimize ders çalışma mekanları oluşturacağız. Böylelikle herkes çok daha kolay bir şekilde kitaba ulaşmış olabilecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde Şahinbey İlçemizdeki 60 okulun 30'una Z kütüphane yapacağız. Mecidiye Han'ın restorasyonunu tamamlayarak orayı Sahaflar Çarşısı yapacağız. Yeni dönemde tamamen eğitime, sanata, spora ve gençlere daha da büyük yatırımlar yapacağımız dönem olacak” dedi.

Şehitleri anma gecesi düzenleyeceğiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sanatçı Ali Kınık'ın katılacağı Şehitleri Anma Gecesi düzenleyecekleri müjdesini vererek, “Öncelikle hepinizi kutluyorum. Başarılı olduğunuz için buradasınız. Başarı güzel bir şey. Üretmek hedefe ulaşmak için çalışmak gerek. Ayrıca Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Şahinbey Belediyesi olarak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arası İstiklal Marşı oku yarışması düzenledik. Yarışmada dereceye girenleri yakında ödüllendireceğiz. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü, bizde her yıl olduğu bibi bu yılda şehitlerimizi anacağız. 16 Mart Cumartesi günü akşam saat 19.00'da Şahinbey spor Salonumuzda Şehitleri anma gecesi düzenleyeceğiz tüm vatandaşlarımızı gecemize bekliyorum” şeklinde konuştu.

Çok şanslıyız

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Türe, gençlere önem veren bir belediye başkanına sahip oldukları için çok şanslı olduklarını belirterek, “Öncelikle İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma yıl dönümünün 98. yılında merhum Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Mili Mücadelemizin adeta bir manifestosu olan ve 98 yıl önce yazılan İstiklal Marşımız, yoksulluk içinde yaşayan bir toplumun yeniden diriliş destanını anlatır. Değerli öğrenciler bu milletin bir daha istiklal marşı yazdırılmasını istemiyorsak, dört koldan ülkemiz üzerinde oynana oyunların ve aramıza atılmak istenen nifak tohumlarının farkına varmalı bunun içinde kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Aynı zamanda gençlere önem veren bir belediye başkanına sahip olduğumuz çok şanslıyız. Belediyecilik hizmetlerinin yanında kendini eğitime hizmet etmeye adayan Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.