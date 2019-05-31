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Tahmazoğlu Ramazan Bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bütün İslam aleminin bayramını kutladı.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bayramların insanları birbirine yakınlaştırdığına dikkati çekerek, “Öncelikle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayının geride bırakmanın hüznünü, birliğimizin, beraberliğimizin ve sevincimizin sembolü olan Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, ibadetle, oruçla ve teravihle geçirdiğimiz bu Ramazan ayında Şehreküstü Şıh Meydanında her gün 5 bin vatandaşımızla birlikte olduk. Her gün farklı mahallelerimizi ziyarete ederek, vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek olduk. Cennet yurdumuzun gönül coğrafyamızın, tüm İslam Aleminin, Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyor huzurla mutlulukla nice bayramlara kavuşmayı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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