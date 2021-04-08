İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tahmazoğlu, sağlık çalışanlarını unutmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya Sağlık Günü sebebiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına, hastalara ve refakatçilere karanfil dağıttı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya Sağlık Günü sebebiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına, hastalara ve refakatçilere karanfil dağıttı.


Özellikle pandemi döneminde fedakârca çalışarak salgının yükünü omuzlarında taşıyan sağlık çalışanlarını Dünya Sağlık Günü'nde unutmayarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hastalara şifa, sağlık çalışanlarına ise görevlerinde başarılar diledi.


Sağlık her şeyden önemli


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi döneminde büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirterek, “Dünya Sağlık Günü nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret ettik. Başhekimimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızı ve hastalarımızı ziyaret ettik. Sağlık her şeyden önce gelir. Öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Genelde ve pandemi döneminde çok büyük fedakârlıklar göstererek hastalarımız için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Onlara bir kez daha teşekkür ediyor, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.