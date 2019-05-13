Tahmazoğlu şehit annelerini ziyaret etti

Anneler gününde Şehit annelerinin yanında olarak onlara oğullarının yokluğunu aratmayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit anneleriyle sohbet edip kendilerine kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şehit annelerinin kendilerinde ayrı bir yeri oluğunu belirterek, "Şehit ailelerimizi her zaman ziyaret ediyoruz. Ancak bu kez Şehit yakınları ve Gaziler için yaptığımız konutlarda Şehit annelerinin, anneler günü kutlamak için evlerine misafir olduk. Allah onlardan razı olsun onların varlığıyla biz bugünleri yaşıyoruz. Vatan için millet için hayırlı evlat yetiştirdiler. Onlarda bu vatan için canlarını seve seve feda ettiler. Bu evlatları yetiştiren anneler babalar bizler içinde çok değerli ve kıymetliler. Allah onlardan razı olsun. Sadece bir gün değil her gün annelerimizin günü. Bu güzel evlerde en azından acılarını bir nebzede olsa hafifleterek güzel bir yaşam sürmelerini diliyorum” dedi.

"Başkan bizim her zaman yanımızda"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretiyle mutlu olan şehit anneleri, "Allah başkanımızdan razı olsun bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayarak her zaman yanımızda oldu. Ziyareti bizleri oldukça mutlu etti" diye konuştular.