Tahmazoğlu sele kapılan Reşat Ayva'yı evinde ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası akıntıya kapılarak sel suları ile yaklaşık 2 kilometre sürüklenen Reşat Ayva'yı evinde ziyaret etti.

Şanlıurfa bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa'daki çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Mance Mahallesinde sele kapılan, 2 kilometre sürüklenen Reşat Ayva'yı evinde ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu geçmiş olsun dileklerini iletti.

Reşat Ayva'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Reşat Amcamızın ilk görüntülerini izlediğimizde çok korkmuştuk. Çok şükür şimdi durumu iyi. Zamanla daha da iyi olacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyorum” dedi.

Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak Şanlıurfa'daki çalışmaların devam ettiğini ifade ederek “Şanlıurfalı kardeşlerimiz hem deprem hem de sel felaketinden olumsuz etkilendi. Şahinbey Belediyesi olarak Şanlıurfalı kardeşlerimizin yanındayız. Onların bir an önce toparlanması için ekiplerimiz ile birlikte Şanlıurfa'daki çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım

Şanlıurfa'daki sel felaketinin sembol isimlerinden olan Reşat Ayva, "Aracımı iple elektrik direğine bağlayacaktım. Ayağım takıldı, suya kapıldım ve gittim. Yaklaşık 2 kilometre sürüklendim. Orada bir yazıhanede oturan 4 genç beni kurtardı. Her biri bir yerimden tuttu, beni çektiler ve yazıhanelerine götürdüler. Her yerim batmıştı. Hemen üstümdekini çıkardılar, beni battaniyeye sardılar. Ambulansı aradılar, ambulans geldi, beni aldı hastaneye götürdü" diye konuştu.