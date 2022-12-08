Tahmazoğlu: "Vatandaşlarımızın rahatlığı ve fikirleri bizim için önemli"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ilçe halkının konforu ve huzuru için imza attığı projelerle ilgili vatandaşları bilgilendirerek fikir alışverişinde bulunuyor.

Sık sık mahallerde ve çarşıda esnaf, vatandaş ve öğrencilerle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin yapmış olduğu çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili sohbete etti. İlçede pek çok alanda yenilikler ve iyileştirmeler yapan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaları halkın gözünden değerlendirdiklerini ifade etti. Güler yüzlü, hızlı, kaliteli hizmet anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Tahmazoğlu, “Bir yandan Şahinbey'imizi imar edip geleceğe hazırlarken diğer yandan da vatandaşların beklenti, görüş ve önerilerini yerinde belirleyerek vatandaş gözüyle çalışmaları değerlendiriyoruz. Onların rahatlığı ve beklentileri bizler için çok önemli bu anlamda sık sık vatandaşlarımızla ve öğrencilerimizle bir araya gelip onların fikirlerini ve düşüncelerini dinliyoruz. Onların düşüncelerine göre de çalışmalarımızı şekillendiriyoruz” diye konuştu.