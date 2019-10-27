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Tahmazoğlu vatandaşlarla Cumhuriyet için pedal çevirdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.


Şahinbey Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik için Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Bisiklet severler, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte bisiklet turu attılar. Demokrasi Meydanı'nda başlayan bisiklet turu şehir içinde devam edip tekrar Demokrasi Meydanı'nda son buldu.


"Cumhuriyetimizin 96. Yılını kutluyoruz"


Şahinbey Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyetin 96. yılını kutlayarak, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Demokrasi Meydanımızdan başlayan, şehir içinde devam eden ve yine Demokrasi Meydanı'nda son bulan bir bisiklet turu düzenledik. Gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte bu turu tamamladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başta olmak üzere tüm şehitlerimize bize bu güzel Cumhuriyeti armağan ettikleri için hepsine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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