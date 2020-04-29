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Tahmazoğlu vatandaşlarla iletişimini koparmıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerine Korona virüs tedbirlerinden dolayı gidemezken, vatandaşları cep telefonundan görüntülü şekilde arayarak sohbet etti.


Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüsüne karşı verilen mücadele devam ederken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sık sık düzenlediği ev ziyaretlerini bu defa cep telefonundan görüntülü arama yaparak vatandaşlarla hasbihal etti.


"Vatandaşlarımızla her durumda iletişimdeyiz"


Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlara her şartlarda destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Dünya genelinde Korona virüsü salgını nedeniyle oldukça zor zamanlar geçiriyoruz. Ancak hükumetimizin aldığı tedbirler ve belediyemizin de uyguladığı çalışmalar neticesinde bu konuda önemli mesafeler kat ettik. Şahinbey Belediyesi olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk dezenfekte çalışmalarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yemek dağıtımımız aralıksız devam ediyor. Daha önce sık sık düzenlediğimiz ev ziyaretlerimizi virüs nedeniyle yapamıyoruz. Ancak onları ihmal etmeyerek telefonla görüşüp, hal hatır soruyor, sohbet ediyoruz. Halkımızın sağlığı için 7-24 esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Bugünlerde en önemli tedbir evde kalmaktır. Süreç boyunca sizlerle olan muhabbet ve iletişimimizi kesmemek adına teknolojik imkanlardan faydalanacağız. Gerek görüntülü, gerekse sosyal medya üzerinden görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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