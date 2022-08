Tahmazoğlu ve Milletvekili Kirazoğlu Mesleki Eğitim öğrencileri ile bir araya geldi

"Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" çerçevesinde ilçede mesleki eğitime kayıt yaptıran 8.207 öğrenciye her ay 500 TL nakdi destek sağlayacak olan Şahinbey Belediyesi bu alandaki çalışmalarını tamamladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve Gaziantep Oto ve Makina Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Ramazan Balcı ile birlikte Şahinbey Mavikent Sanayi sitesini ziyaret ederek Mesleki Eğitim okullarında eğitim gören ve 500 TL destekte bulunacağı öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

“Mesleki eğitimi önemsiyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mesleki Eğitim okullarına gelen öğrencilerin ailelerine her ay nakdi destek sağlanacağını belirterek, “Mesleki Eğitimi önemsiyoruz. Özellikle ustalarımızın, yeni ustalar yetiştirmesi adına Devletimizin Mesleki eğitim okullarına giden öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u oranında nakdi destek sağlıyor. Böylelikle gençlerimiz ortaokulu bitirdikten sonra hafta da bir gün Mesleki Eğitim Merkezlerine giderek, hem lise diplomalarını alırken, kalan günlerinde ise çalışarak meslek sahibi olacaklar. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak Mesleki Eğitim okuluna kayıt olan her öğrencinin ailesine her ay 500 TL nakdi destek sağlıyoruz. Bu desteğimizi 4 yıl boyunca her yıl artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.