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Tahmazoğlu'ndan 10 Kasım Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bir mesaj yayımlayarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Tahmazoğlu yayımladığı mesajında, "10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı göstermemiz gereken bir gündür. Bu günde bizlere düşen en büyük görev Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için yorulmaksızın gayret etmek ve çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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