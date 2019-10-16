Tahmazoğlu'ndan 111 bin 111'inci bebeğe 'hoş geldin' sürprizi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında Şahinbey ilçesinde dünyaya gelen 111 bin 111'inci bebeğe ve ailesine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2011 yılında hayata geçirdiği “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında 111 bin 111'inci bebek dünyaya geldi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke 111 bin 111'inci bebeği ve ailesini ziyaret etti. Tahmazoğlu, yeni doğan bebeğe altın takarken, aileye de bebek bakım seti ürünleri, battaniye, ateş ölçer ve bilgilendirici kitapçık hediye etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan ve yıllardır devam eden uygulamanın anneleri bilinçlendirme, sağlıklı bebekler ile sağlıklı nesiler yetiştirmeyi amaçladığını belirten Mehmet Tahmazoğlu, “Ben öncelikle yeni doğan 111 bin 111'inci Ali Asaf bebeğimize hayırlı ve uzun bir ömür diliyorum. Biz Şahinbey Belediyesi olarak 2009 yılında göreve başladığımızda başlattığımız iki projeden biri ‘Hoş Geldin Bebek' projesiydi. Bu projemiz o zamandan beri devam ediyor. Bu projemizin amacı bebek ölümlerini azaltmak, sağlıklı bir nesil yetişmesini sağlamak için annelerimiz ve ailelerimizi bilgilendirmektir. Bu kapsamda ilçemizdeki yeni doğan tüm bebekleri ziyaret eden üç ekipten oluşan arkadaşlarımız var. Bu ekiplerimiz annelere bebeklerin bakımı, anne sütünün önemi, nasıl emzirilmesi gerektiği gibi pek çok konuda bilgi veriyorlar. Biz de belediye olarak tüm annelerimize bebek bakım seti ürünleri, battaniye, ateş ölçer ve bilgilendirici kitapçık hediye ediyoruz. Bugün de 111 bin 111'inci bebeği ziyaret ettik. İnşallah sağlıklı nesiller yetişmesi adına bu projemize devam edeceğiz” dedi.

Tahmazoğlu'nun ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen anne Leyla Solak, “Başkanımızın ziyareti bizi çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu benim ikinci bebeğim. Adını da askerdeki amcasının ismi olan Ali Asaf koyduk. Ziyaret için ve hediyeler için Şahinbey Belediye Başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ali Asaf bebeğe altın takarken, ekipte yer alan hemşire de anneye bebek bakımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.