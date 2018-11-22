Tahmazoğlu'ndan askere moral ziyareti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz günler içerisinde Süngütepe Üst Bölgesi'nde yaşanan patlama da yaralanan Cebrail Gürsoy'u ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi'nde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada sonrasında yaralanan Cebrail Gürsoy ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili yüksel ile telefonda görüştüler

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'i arayarak Cebrail Gürsoy'un babası ile görüştürdü. Milletvekili Müslüm Yüksel, Cebrail Gürsoy'un durumunu sordu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rabbim böyle bir olayı bir daha yaşatmasın

Mehmet Tahmazoğlu çok üzücü bir olay yaşandığını belirterek, “Vatanımızın savunması için görev başında olan Mehmetçiklerimizin yaşadığı olay hepimizi derinden sarstı. Allahtan şehitlerimize rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Cebrail Gürsoy o üzücü olayı yaşayan askerlerimizden birsi biz ona hem geçmiş olsun dilemek hem de moral vermek istedik. Rabbim bir daha böyle bir olay yaşatmasın” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ziyaretinde ayrıca Cebrail Gürsoy'un komutanını arayarak ailenin teşekkürünü iletip Cebrail Gürsoy'un babası ile görüştürdü.

10 çocuklu ailenin 7. çocuğu olan Cebrail Gürsoy ve ailesi Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.