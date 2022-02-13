Tahmazoğlu'ndan çocuk şenliği kitap fuarına davet

Şahinbey Belediyesi tarafından 14-20 Şubat tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan ‘Çocuk Şenliği Kitap Fuarı 14 Şubat Pazartesi saat 10:00'da kapılarını açacak. 18 yazar 70 yayınevinin katılacağı ‘Okuyan Çocuk Şenliği' Kitap Fuarında 4 müzikal, 2 sinema ve 1 tiyatro gösterimi sunulacak. Ayrıca çocukların eğlenmesi için 5 tane şişme oyun grubu, 2 elektronik oyun aleti, 9 tane atölye ve 4 oyun alanı oluşturacak.

“Okuyan çocuk şenliğinde buluşalım”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Okuyan Çocuk Şenliği' Kitap Fuarına tüm çocukları davet ederek, “14-20 Şubat tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde ‘Çocuk Şenliği Kitap Fuarımız başlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımız için çok güzel etkinlikler hazırladık. Aslan Hür Kuş, Kral Şakir gibi animasyon filmlerin yanı sıra Rafadan Tayfa, Niloya gibi müzikaller, çocuk tiyatroları ve devasa şişme oyun grupları ile eğlenceli etkinlikler, 70 yayınevinin ve 18 yazarın katılacağı kitap fuarı Okuyan Çocuk Şenliğimizde olacak. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimize etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.

Heyecanlandıran fuar

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenecek olan kitap fuarının heyecanını yaşayacak olan öğrenciler, “Okuyan Çocuk Şenliği Kitap fuarının şehrimizde yapılacak olması bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Okuduğumuz kitapların yazarlarıyla bir araya gelerek, onlarla sohbet edeceğiz. Bizlere bu imkânı sunan Şahinbey Belediye'sine teşekkür ederiz” diye konuştular.