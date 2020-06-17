Tahmazoğlu'ndan daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey vurgusu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün tam otomasyonlu seraların da incelemelerde bulundu.

Kentsel dönüşümde önemli bir yol alan Şahinbey Belediyesi, insan ve çevre ilişkisini ön planda tutarak çevrenin sağlıklı bir ortama kavuşturulması ve ilçenin daha yaşanabilir bir mekana kavuşturulması için de çalışmalarına devam ediyor. Şahinbey Belediyesi tesis ettiği yeşil alanların ve parkların düzenlenmesinde kullanılan başta mevsimlik çiçek ve çalı grubu bitkileri olmak üzere birçok süs bitkisinin üretimini kendi kurmuş olduğu tam otomasyonlu seralarda yapıyor.

“Yeni projeler üretiyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'in daha yeşil bir görünüme kavuşması için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Gaziantep'imizi ve Şahinbey'imizi daha da güzelleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şuana kadar 3 milyon 500 binin üzerinde ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yeni piknik ve orman alanları yapıyoruz. Bir taraftan da kendi seramızda çiçek üreterek parklarımıza ve refüjlere dikiyoruz. Ayrıca vatandaşlarımıza bu yıl 30 bin adet fesleğen hediye ettik. Şimdi yeni bir projemiz var. İstiyoruz ki Şahinbey'deki her ev de bir ağaç ve yeşillik olsun. Amacımız daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey oluşturmak” diye konuştu.