Tahmazoğlu'ndan Hıdırellez kutlaması

Hıdırellez Kültür Bayramı kutlamaları vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, " Hıdırellez olarak bilinen geleneğe göre, Hızır ve İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları, baharın gelişini müjdeleyen günü kutluyoruz" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kültürü oluşturan örf, adet ve geleneklerin hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu, bu değerlerin birlik ve beraberliğe güç kattığını belirterek, hıdrellezin gelişiyle insanlar arasındaki birlik, beraberlik duygusunun dayanışmaya dönüştüğünü kaydetti.

Tarihi boyunca doğayla uyumlu iç içe bir hayat süren milletimiz bu kültürel zenginliğini özüne uygun olarak koruduğunu ve kuşaktan kuşağa aktardığını ifade eden Başkan Tahmazoğlu, “Hıdırellez bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yeni umutlarla, coşku içerisinde kutlanacaktır. Birlik ve beraberliğe vesile olması dileğimle, tüm vatandaşlarımızın Hıdırellez Bayramını kutluyorum" diye konuştu.