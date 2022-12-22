Tahmazoğlu'ndan nikahı kıyılan çifte sürpriz

Son yıllarda Türkiye'nin en çok nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey Belediyesi'nde nikah işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda nikah kıymak için gelen çiftleri ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Tahmazoğlu çiftlerin nikahını kıydı.

Çiftlere mutluluklar diledi

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, “Şahinbey Belediyesi olarak her yıl en fazla nikâh kıyan belediye ve en fazla çocuğun dünyaya geldiği ilçe durumundayız. En fazla nikâh kıyan belediye unvanımızı bu yılda devam ettirmek istiyoruz. Evlenen tüm çiftlerimiz için Evlilik Okulu projemiz de devam ediyor ve Evlilik Okulumuza her geçen gün ilgi ve alaka daha da artıyor. Düğün hediyesi olarak da yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Aynı zamanda nikâhı kıyılan çiftlere kol saati hediye ediyoruz. Zaman zaman yeni evlenecek çiftlere sürpriz yaparak nikâhlarını kıyıyoruz. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluklar diliyorum" dedi.

Bizim için büyük sürpriz oldu

Nikâhı Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu tarafından kıyılan çifter, “İsteseydik belki de böyle bir şeyi başaramazdık. Ancak Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere unutamayacağımız bir sürpriz yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.