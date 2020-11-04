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Takım elbiseli hırsız yakalandı

Gaziantep’te evlerden takım elbiseyle hırsızlık yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te evlerden takım elbiseyle hırsızlık yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şahinbey ilçesine bağlı Binevler ve Güneş mahallelerinde meydana gelen 2 ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği takım elbiseli hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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