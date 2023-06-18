İhlas Haber Ajansı

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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir otomobilin taklalar atarak ters döndüğü kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin taklalar atarak ters döndüğü kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.


Kaza, İslahiye ilçesi Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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