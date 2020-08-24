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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gaziantep’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Gaziantep'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet K. yaralandı.


Kaza, Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki Peugeot marka 61 KB 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca daha sonra aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet K. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralı sürücü 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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