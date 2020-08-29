Taklalar atan otomobilden yaralı kurtuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-İslahiye yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Bülent G. (49) idaresindeki 31 Y 4997 plakalı Opel marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarparak taklalar attı. Yaşanan kaza sonucu araçta yalnız olan sürücü Bülent G., yaralandı. Yaralanan sürücü, kazayı gören başka bir sürücü tarafından çağrılan sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.