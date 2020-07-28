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Taklit ürüne polis darbesi

Gaziantep’te polis, ünlü bir markanın ürünlerini taklit ettiği belirlenen 2 iş yerine yapıltığı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 758 bin 800 TL değerinde olan 8 bin 964 çift terlik, bin 901 adet şilte ve terlik tabanı ele geçirdi.

Gaziantep'te polis, ünlü bir markanın ürünlerini taklit ettiği belirlenen 2 iş yerine yapıltığı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 758 bin 800 TL değerinde olan 8 bin 964 çift terlik, bin 901 adet şilte ve terlik tabanı ele geçirdi.


Gaziantep Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğünce ünlü bir markanın taklit ürünlerinin üretildiği tespit edilen 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 8 bin 964 çift terlik, bin 901 adet şilte ve terlik tabanı ele geçirildi. Ürünlerin maddi değerinin 1 milyon 758 bin 800 TL olduğu tespit edildi.

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