Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvasının kuraları çekildi

Şahinbey Belediyesi Gaziantep'te bir ilke daha imza atarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile birlikte düzenleyeceği Sefer Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvası organizasyonun fikstür çekimlerini yaptı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında yapılan kura çekimleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapıldı. Yapılacak olan turnuvaya 21 kulüpten 33 takım katılacak.

Sporun ve sporcunun yanındayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak amatör sporlara destek verdiklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak spora önemli yatırımlar yapıyoruz. Özellikle amatör sporların gelişmesi adına sosyal tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden imkanlar sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde Belediyemiz ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile Sefer Talat Özkarslı'nın ismini taşıyan ayak tenisi turnuvası düzenleyeceğiz. Turnuvamız, şehrimiz için ilk ayak tenisi turnuvası olduğundan bizim için ayrıca bir öneme sahip. Bu turnuva bir başlangıç turnuvası olacak ve ilerleyen zamanda farklı yaş gruplarında ve kurumlar arasında yapacağız. Düzenlenecek olan turnuvanın kuralları çekildi. Korona virüsü nedeniyle düzenlenecek olan turnuvada maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Böylece sporseverlerinde bir nebze olsun spora olan özlemlerini dindirmiş olacağız” diye konuştu.