Tam damar tıkanıklığına etkili çözüm

Dr. Mehmet Aksoy, yaşamı olumsuz etkileyen damar tıkanıklığı hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'de her yıl 100 bine yakın kişinin Bypas ameliyatı olduğunu belirten Prof. Dr. Aksoy, Kalbi besleyen koroner damarların bazılarının yavaş yavaş daraldığını ve sonunda tam olarak tıkandığını ifade etti. Dr. Aksoy, "Yavaş yavaş gelişen kılcal damarlarla kalp kası hayatiyetini devam ettirir. Ancak bu kılcal damarlar kalbi beslemeye yeterli değildir, hastada göğüs ağrısı, kalp yetmezliği ve kalp krizi gelişebilir. Bu da hastanın ömrünü kısaltır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de en önemli ölüm sebebi kalp ve damar hastalıklarıdır. Ülkemizde şu anda 5 ile 10 milyon arasında kalp hastası olduğunu biliyoruz. Ülkemizde yaklaşık olarak yılda 100 bine yakın insan, Bypass ameliyatı oluyor” dedi.

kalp damarlarında oluşan tıkanıklığın sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Aksoy, "Kalp damarlarında oluşan tıkanıklığın sebeplerini, genetik, sigara, şeker hastalığı, obezite, stres ve yüksek kolesterol şeklinde sıralanmaktadır. Tam tıkalı bu damarlar ise çok sert, kireçli olduğu için açılması zor ve çaresiz kalınan damarlardır. Ancak son yıllarda geliştirilen özel teller, kataterler, cihazlar ve tekniklerle bu damarların anjiyo yoluyla açılması mümkün hale gelmiştir. Tam tıkalı damarların açılması için‘'Kronik Total Oklüzyon - CTO ‘'olarak adlandırılan tedavi yönetimi yapılmaktadır. Kronik Total Oklüzyon için özel malzemeler ve teknikler gerektiği, riski normal operasyonlara göre yüksek olduğu için tecrübeli ellerde yapılması gerekmektedir. Bu tedavi ile şikayetler geçer, kalp yetmezliği önlenir ve çoğunda yaşam süresi uzar. Dünya genelinde işlemin başarı oranı yüzde 70 civarında seyretmektedir. Sert ve delici - kesici aygıtlar kullanılması ve riskli bir işlem olması nedeni ile bu işlem deneyimli operatörler tarafından yapılmaktadır ki ülkemizde bunu yapan sadece birkaç merkez bulunmaktadır. Hastanemizde bu operasyonun uygulamaları başarıyla yapılmaktadır" diye konuştu.