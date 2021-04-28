Tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma öncesinde Gaziantep'te çarşı ve merkezlerde yoğunluk yaşandı. Ramazan Bayramı'ndan günler öncesinde yaşanan yoğunlukta pandemi kuralları hiçe sayıldı.

Ülke genelinde uygulanacak olan tam kapanma öncesi Gaziantep'te çarşı ve merkezlerde yoğunluk yaşandı. 17 günlük kapanma nedeniyle alışveriş telaşına düşen vatandaşlar, korona virüs kurallarını hiçe saydı.

Vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına uymadan çarşı ve merkezlerde dolaştı.

"17 gün evde kalacakları için herkes alışverişe çıktı"

Çarşıda bayram kalabalığının bayramdan haftalar öncesinde yaşanmaya başladığını belirten Hüseyin Kızılbent, “Yasaklar çok uzun süreli ama bir faydası olur mu? zannetmiyorum. Fabrikalar kapanmadığı süreci çünkü en çok bu virüs fabrikalarda. İnsanlar iç içe çalıştığı için virüs oradan daha çok bulaşıyor. Bir de caddeler kalabalık bunlar kapatılıyor ama tüm sektörleri kapatmadan bu işin çözümü yok. Yani 17 gün evde kalacağız ama boşa gidecek. Vaka sayıları artar tabiki çarşı kalabalık, bayram kalabalığı gibi çünkü insanlar 3 gün sonra 19 gün evden çıkamayacak. Onun için de ne eksiği varsa giderecek çoluk çocuğu için” diye konuştu.