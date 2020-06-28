İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tamer Tuna: "11 maçlık seri yakaladık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda oynadıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, yenilmezlik serilerini 11 maça çıkardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.


Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı değerlendirmede 10 kişi olmalarına rağmen yenilmediklerini belirterek, "Her iki takım içinde maçta üretkenlik azdı. Önceki haftalara göre üretkenliğimiz az oldu. Kanatları iyi kullanamadık. Gaziantep FK'nin hızlı ataklarına izin vermedik. Gaziantep FK ve biz iyi kadroya sahibiz. Yakaladığımız 11 maçlık seri bizi sevindirdi. Bütün oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.