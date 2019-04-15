Tamir atölyesinde yaktığı ateş ölümüne neden oldu

Gaziantep'te oto lastik tamir atölyesinde ısınmak için ateş yakan adam, kömür dumanından zehirlendi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz adam 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Beylerbeyi Mahallesi'nde yaşandı. Olay günü 29 yaşındaki M.B. Seyrantepe Mahallesi'ndeki evinden çalışmak için arkadaşının Beylerbeyi Mahallesi'ndeki oto lastik tamir atölyesine gitti. Burada üşüyünce ısınmak için tenekede ateş yakan talihsiz adam kömür ateşinin dumanından zehirlendi. Sonrasında olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan M.B. Gaziantep'te özel bir hastanede 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden genç adamın cenazesi hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen M.B.'nin Gaziantep Asri Mezarlığa defnedileceği belirtildi.

M.B.'nin evli ve biri 2 yaşında, diğeri 3 aylık 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.