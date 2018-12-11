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Tansel Varan, Sanko Holding'e İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak atandı

Saltuk Ertop’un görevden ayrılması sonrasında SANKO Holding İnsan Kaynakları (İK) Koordinatörlüğü’ne, Tansel Varan atandı.

Saltuk Ertop'un görevden ayrılması sonrasında SANKO Holding İnsan Kaynakları (İK) Koordinatörlüğü'ne, Tansel Varan atandı.


İstanbul'da 1970 yılında doğan Tansel Varan, İstanbul Üniversitesi İktisat ve Viyana Üniversitesi Ekonomi bölümlerinden mezun oldu, Viyana Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisansını tamamladı. Profesyonel iş yaşamına 1997 yılında Anadolu Grubu'nda başlayan Varan, sonrasında Akkök Holding, Zorlu Enerji Grubu ve Anadolu Grubu şirketlerinden Holding, Anadolu Sağlık Merkezi, Anadolu Efes ve Coca Cola içecek şirketlerinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.


Tansel Varan'a SANKO Holding rozetini takarak başarılar dileyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, “Bu vesile ile 1 Mart 2015 tarihinden bugüne SANKO Holding İK Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Saltuk Ertop'a, Grubumuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederim” dedi.

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