Tanzanya Türk yatırımcılar için fırsatlar ülkesi olabilir

Kenya'nın ardından Tanzanya'ya giden GAHİB heyetini yalnız bırakmayan Türkiye Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu ve Türkiye Tanzanya Ticari Ataşesi Onur Bilgen Gaziantepli halıcıları ikili görüşmelerin yapıldığı alanda ziyaret ederek, Afrika ve Tanzanya pazarlarıyla ilgili ihracatçılara bilgiler verdiler.

Afrika'da yeni pazarlar oluşturmak için Kenya'nın ardından Tanzanya'ya giderek burada da ikili görüşmeler gerçekleştiren Güneydoğulu halı ihracatçıları Tanzanyalıların büyük ilgisini görürken, Türkiye Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu ve Türkiye Tanzanya Ticari Ataşesi Onur Bilgen Gaziantepli halıcıları yalnız bırakmadı. İkili görüşmelerin gerçekleştirildiği hotelde halıcıları ziyaret ederek ikili temaslar hakkında bilgiler aldılar. Tanzanya'nın Darüsselam kentinde gerçekleştirilen temasları yerinde inceleyen Türkiye Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ı kutlayarak Türk sanayici ve işadamlarının ülke kalkınması için yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ticaret heyetinde yer alan firma temsilcileriyle de yakından ilgilenen Büyükelçi Güllüoğlu, Tanzanyalı ithalatçılara da Türkiye ile ilgili bilgiler vermeyi ihmal etmedi. Tanzanya'nın Afrika ülkeleri arasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Güllüoğlu, Türk yatırımcılar için Tanzanya'nın önem taşıdığına dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün arttığını ve Tanzanya'da bir çok sektör için önemli yatırım imkanlarının bulunduğunu sözlerine ekledi. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan da, ziyaretlerinden dolayı Türkiye Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu ve Türkiye Tanzanya Ticari Ataşesi Onur Bilgen'e teşekkür ederek, “Bizleri Tanzanya'da yalnız bırakmayan Türkiye Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu ve Türkiye Tanzanya Ticari Ataşesi Onur Bilgen'e teşekkür ediyoruz. Afrika elbette sadece bizler için değil aynı zamanda Türkiye'de ki bütün sektörler için önemli bir pazar adayı ülke konumunda. Buradaki ticaret hacmimizi geliştirmek için yoğun olarak bu ülkeleri ziyaret etmemiz ve ürünlerimizi tanıtmamız gerekiyor. Verimli geçen ikili görüşmelerimizin olumlu sonuçlarını önümüzdeki süreçlerde almaya başlayacağız” dediler.