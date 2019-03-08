Tapu mağdurları mağdur etti

Gaziantep'te FETÖ soruşturmasında adı geçen bir inşaat firmasından aldıkları ev nedeniyle mağdur olduklarını belirten grup yaptıkları eylem ile on binlerce insanı mağdur etti.

Gaziantep'te 10 yıl önce ev almak için bir inşaat firmasına müracaat eden bir grup vatandaş, süreçte inşaat firmasının batması ve adının FETÖ soruşturmasında geçmesi nedeniyle paralarını ödemelerine rağmen evlerinin tapusunu alamadığını söyledi. Bankaların evlere el koyması söz konusunu olduğunu ileri süren grup, mağdur olduklarını belirterek, Akkent'te eylem yaptı. Yaklaşık saat boyunca karayolu ve tramvay yolunu kapatan eylemciler, on binlerce kişiyi mağdur etti.

Toplu taşıma araçları ile şehir içinde ulaşımı sağlamak isteyen on binlerce kişi duraklarda otobüs ve tramvay beklerken dersten çıkan binlerce öğrenci ise kapalı yollar nedeniyle okul ve servis araçlarında mağdur oldu.

Zaman zaman polis ile de tartışan eylemciler, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün kendilerine randevu verdiği söylenerek ikna edildi. Eylemin sona ermesinin ardından kentte hayat normale döndü.