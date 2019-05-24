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Tarih ve sanat Şehreküstü konaklarında buluştu

Gaziantep’in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şehreküstü Konakları, çeşitli ülkelerden gelen ressamların tablolarına yansıdı.

Gaziantep'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şehreküstü Konakları, çeşitli ülkelerden gelen ressamların tablolarına yansıdı.


Tarihle sanatın buluştuğu Şehreküstü Konakları İtalya, Estonya, Çekya ve Romanya'dan 13 ressamı ağırladı. Ressamlar Şahinbey Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Şehreküstü Konakları, Pişirici Kasteli, Şıh Meydanı ve Milli Mücadele Müzesi'ni gezdiler.


Şehreküstü konaklarını çizdiler


Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Okul Ortaklıkları Projeleri kapsamında 2018-2020 yılları arasında uygulanacak olan ARACNE (Art Achieves New Europe = Geleceğin Yeni Avrupasını Sanat gerçekleştirecek) adlı projenin üçüncü hareketliliğinin uygulandığı proje kapsamında düzenlenen gezide yurt dışından gelen ressamlar Gaziantep'i daha yakından tanıma fırsatı buldular. Tarihi yapılara hayran kalan İtalya, Estonya, Çekya ve Romanya'dan gelen ressamlar, Gaziantep mutfağına ve kültürüne hayran kaldılar. Yapılan gezi sonrasında ressamlar Şehreküstü Konaklarını ve Şıh Cami'nin resimlerini çizdiler.

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