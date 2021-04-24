Tarihi Antep evinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gaziantep'te metruk durumda olan tarihi Antep evinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi. Mahalle sakinlerini korkutan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Gaziantep'te metruk halde bulunan tarihi Antep evinde çıkan yangın korkuttu. Yangın, Şahinbey ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam 21.00 sıralarında kimsenin kullanmadığı harap durumda olan tarihi evde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binanın büyük bir kısmının ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüyen yangın bütün evi sardı. Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda tarihi evde çıkan yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı tedirgin olan mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Metruk halde bulunan evin senelerdir kimse tarafından kullanılmadığı öğrenilirken mahalle sakinleri yangının yan evin çatısında yapılan mangalın kıvılcımlarının eve sıçramasından dolayı çıkmış olabileceğini iddia etti.

Yangında ölen yada yaralanan kimse olmazken polis yangınla araştırma başlattı.