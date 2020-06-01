İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi çarşı cıvıl cıvıl

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında günlerdir sessizliğin hakim olduğu Gaziantep’in tarihi çarşı ve pazarları, normalleşme süreci ile birlikte cıvıl cıvıl haline geri döndü.

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında günlerdir sessizliğin hakim olduğu Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarları, normalleşme süreci ile birlikte cıvıl cıvıl haline geri döndü.


Maskelerini takan vatandaşlar tarihi kültür yolu, Gaziler Caddesi, Bakırcılar ve Almacı pazarı çarşısı başta olmak üzere kentin birçok yerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaş yoğunluğunun yanı sıra trafikte de yoğunluk oluşurken, ambulans ve itfaiye araçları zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı. Termometrelerin öğle saatlerinde 38 dereceyi gösterdiği kentte uzun süre sonra yeniden müşterileri ile buluşan dönerciler, aldıkları tedbirler ile müşterilerini ağırladı. Caddelerde ise bazı gençler akrobatik hareketler yaparak o anları sosyal medya hesapları için kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.