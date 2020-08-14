İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eserler ele geçirildi.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eserler ele geçirildi.


Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asayiş ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Aracı durduran polisler yaptığı detaylı aramada 1 kitap, 18 sikke, 2 yüzük ve 4 heykel ele geçirdi. Araçta bulunan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.