Tarihi eser kaçakçıları yakayı ele verdi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eserler ele geçirildi.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asayiş ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Aracı durduran polisler yaptığı detaylı aramada 1 kitap, 18 sikke, 2 yüzük ve 4 heykel ele geçirdi. Araçta bulunan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.