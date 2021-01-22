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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Gaziantep’te Osmanlı dönemine ait tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te Osmanlı dönemine ait tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenevler mahallesinde bir evde yaptıkları operasyon sonucu Osmanlı dönemine ait 1 adet üç mühürlü kama, 1 adet çift mühürlü süngü kılıfı, 2 adet Osmanlı saplama, 1 adet taş oyma gümüş eritme kabı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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