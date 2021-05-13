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Tarihi Gaziantep Kalesi'ne lazerler Filistin bayrağı yansıtıldı

Tarihi Gaziantep Kalesi’nde, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin bayrağı yansıtıldı.

Tarihi Gaziantep Kalesi'nde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin bayrağı yansıtıldı.


İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'nde lazer ile ışık gösterisi düzenlendi.



Sosyal medyada ilgi gördü


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihi kalenin burçlarına müzik eşliğinde yansıtılan Filistin bayrağı, Türk bayrağı, "Kalbimiz Kudüs'le" yazısı ve "#AntepKudüsle" hashtagi yazıları da sosyal medya ilgi görerek Türkiye gündeminde yerini aldı.

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