Tarihi gramofonlar antikacıların baş köşesini süslüyor

Görüntüsü ve müzikleriyle insanı geçmişe götüren gramofonlar, antikacılarda meraklılarını bekliyor.

İlk çıktığı dönemlerde zengin ailelerin salonlarını süsleyen gramofonlar, sonraki dönemlerde yaygınlaşarak yakın tarihin eğlence anlayışını temsil etmeye başladı. Hızla gelişen teknolojiyle gramofonlar yerini radyo, teyp gibi müzik aletlerine bıraktı. Gramofonlar günümüzde ise antikacıların dükkanlarını süslüyor. Antikacıların gözdesi olan yüz yıllık gramofonlar, meraklılarını ve tarihi eser sevenleri bekliyor.

20 yıldır antikacılık mesleğiyle uğraşan Hanifi Özaslan, gramofonların son zamanlarda gösteriş amaçlı evlerde ve iş yerlerinde bulundurulduğunu ifade ederek, “Bende şu anda iki tane gramofon var. Yüzyıl önce yapılmış antika gramofonlar. Gramofonlar genellikle Avrupa ülkelerine ait yapımlar. Yüzyıl önce ülkeler gramofon yarışına girmişler. Almanya, Rusya, Amerika gibi dünyanın her yerinde gramofon yapımı olmuştur. Gramofonlar şu anda artık antika olarak değer görüyor. Sağlam kalanları bazı kişiler evlerinde, iş yerlerinde korumuşlar. Şimdiler gösteriş olarak evlerin bir köşesinde kullanılıyor” dedi.

“Gramofondan müzikleri duyan insanlar etkileniyorlar”

Gaziantep'te yaşayan 54 yaşındaki Hanifi Özaslan, gramofon kullanımının son günlerde moda olduğunu söyleyerek, “Bu taş plaklar sadece iğnenin verdiği sesle müzik çıkıyor ortaya. O dönemin en önemli buluşu ve teknolojisi. Sanatçının doğal sesini duyuyorsun. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bir şarkıcının şarkısı 40 tane aşamadan geçiyor. Ancak eskiden sadece şarkıcının doğal sesi duyuluyordu. Gramofondan müzikleri duyan insanlar etkileniyorlar. Gramofon bütün insanları etkiliyor. Bu gramofonların hastası çok var. Evlerinde ve iş yerlerinde gösteriş amaçlı kullanıyorlar. Bazıları da gramofonu çalıştırarak müzik dinliyor. Şu anda da moda olarak görülüyor” diye konuştu.